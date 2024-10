Collant colorati: il tocco funny chic per i look Autunno Inverno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Life&People.it La scintilla del cambiamento, della rivoluzione, si instilla nelle recondite profondità del buio. Nei momenti in cui l’assenza di luce avvolge la contemporaneità, la spinta alla sopravvivenza permette l’evoluzione; un punto di rottura che consente alle istanze innovative di emergere in modo dirompente. La moda, da sempre sensibile alle dinamiche del presente, ha saputo intercettare e raccontare, attraverso le collezioni Autunno Inverno 2024-2025, il clima di spaesamento e inquietudine che domina il quotidiano, lasciando spazio ad una riflessione reazionaria. Una pulsione creativa, in risposta alla paura, incarnata nella tendenza dei Collant colorati. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Life&People.it La scintilla del cambiamento, della rivoluzione, si instilla nelle recondite profondità del buio. Nei momenti in cui l’assenza di luce avvolge la contemporaneità, la spinta alla sopravvivenza permette l’evoluzione; un punto di rottura che consente alle istanze innovative di emergere in modo dirompente. La moda, da sempre sensibile alle dinamiche del presente, ha saputo intercettare e raccontare, attraverso le collezioni2024-2025, il clima di spaesamento e inquietudine che domina il quotidiano, lasciando spazio ad una riflessione reazionaria. Una pulsione creativa, in risposta alla paura, incarnata nella tendenza dei

Con collanti colorati - completi in velluto o pantaloni in pelle. I mocassini della maison italiana si confermano le It Shoes più versatili e chic della stagione fredda - L’ensemble, equilibrato, facile da replicare e perfetto per mille occasioni, è completato dai tradizionali loafers in pelle, anch’essi marroni. La stessa sfumatura di verde e il medesimo materiale si ritrovano nei pantaloni morbidi, dal discreto risvolto finale. Leggi anche › Grandi passi di stile. (Iodonna.it)

I collant colorati sono la tendenza dall’autunno 2024 secondo le celeb - Eccentrici quanto basta, i collant colorati sono il dettaglio di stile da sperimentare questo autunno. . Jenna Ortega ha scelto un abito blazer doppiopetto di Alexander McQueen, collant di Calzedonia e slingback Le Silla. Iris Law ha optato per cardigan cropped di Silk Laundry, T-shirt, minigonna gessata e velat le gambe di color pastello. (Amica.it)

Il ritorno dei collant colorati per l’autunno : Carrie Bradshaw in And Just Like That li abbina al pull - Sarah Jessica Parker è stata ancora una volta paparazzata nei panni di Carrie Bradshaw sul set di And Just Like That e con la sua scelta di stile ha lanciato l'accessorio must dell'autunno 2024: i collant colorati da abbinare al maglione.Continua a leggere . (Fanpage.it)