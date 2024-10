Codisotto omicidio alla Quattro B | La ditta deve risarcire i familiari

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viene coinvolta anche l’azienda teatro del delitto nella vicenda dell’di Ranjeet Bains (foto), 38enne indiano deceduto per i traumi riportati dall’aggressione di due fratelli suoi connazionali, avvenuta nel febbraio di due anni fa nellaB adi Luzzara. Con la definizione del processo dal punto di vista penale, che ha registrato la condanna a dieci anni per i due imputati residenti nel Mantovano, ora si apre la questione dei risarcimenti, dopo le sentenze che prevedono 150mila eurovedova e ai figli della vittima, 30mila ciascuno per i genitori e un fratello. Una somma che i due fratelli condannati non sembrano avere a disposizione. Intanto, però, la parte civile annuncia una causa contro i responsabili dell’azienda in cui avvenne il delitto, per l’ipotesi di non aver assunto condotte utili ad evitare che il fatto potesse accadere.