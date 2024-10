Ciclone polare in arrivo sull’Italia: cos’è e quali sono i veri effetti sulle temperature (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Italia è in arrivo un'ondata di maltempo dovuta a un Ciclone polare: porterà pioggia e perturbazioni ma, nonostante il nome, il calo delle temperature non sarà così evidente. La risposta è nella natura stessa del sistema di bassa pressione in arrivo sul Paese. Fanpage.it - Ciclone polare in arrivo sull’Italia: cos’è e quali sono i veri effetti sulle temperature Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Italia è inun'ondata di maltempo dovuta a un: porterà pioggia e perturbazioni ma, nonostante il nome, il calo dellenon sarà così evidente. La risposta è nella natura stessa del sistema di bassa pressione insul Paese.

Arriva il ciclone polare sull’Italia : piogge e calo delle temperature in calo - le previsioni - La sera porterà un ulteriore peggioramento del tempo, con il maltempo che si sposterà verso le regioni meridionali e la Sicilia. Leggi anche: “È esploso”. Questa perturbazione, originata da una vasta area depressionaria in discesa dal Nord Atlantico, porterà piogge diffuse e un calo delle temperature, segnando la fine dell’Ottobrata che ha caratterizzato le ultime settimane. (Caffeinamagazine.it)

Arriva il ciclone polare sull’Italia : piogge e temperature in calo - Così, si chiude l’Ottobrata, un periodo in cui in diverse località del Sud e in Sicilia abbiamo registrato temperature superiori ai 30 gradi, influenzate dall’anticiclone africano. Un’ampia area depressionaria si sta spostando dal Nord Atlantico verso l’Italia. È lecito aspettarsi il ritorno delle piogge, a partire dalle regioni settentrionali. (Thesocialpost.it)

Arriva il ciclone polare sull’Italia con piogge e temperature in calo : quando e dove colpirà la perturbazione - Un ciclone polare che porterà ad un calo delle temperature, oltre che l'arrivo di piogge e temporali, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Che tempo farà in Italia nei prossimi giorni, le previsioni meteo. Torna il maltempo sull'Italia a causa di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. (Fanpage.it)