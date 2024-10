Cascata d’acqua in A10 durante il nubifragio: disagi per automobilisti e autotrasportatori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Celle Ligure – Le autostrade liguri si sono trasformate ancora una volta in vere e proprie piste acquatiche a causa del maltempo. durante il violento nubifragio che ha colpito il savonese nella giornata di oggi, una Cascata d’acqua si è formata lungo l’A10, all’altezza di Celle Ligure. La causa del fenomeno sembra essere un viadotto pedonale che sovrasta la carreggiata, da cui è piovuta una quantità d’acqua tale da creare un vero e proprio muro d’acqua contro automobilisti e autotrasportatori. Una situazione documentata da una foto inviata da un telespettatore. Non è la prima volta che si verificano disagi simili su questa tratta autostradale. Thesocialpost.it - Cascata d’acqua in A10 durante il nubifragio: disagi per automobilisti e autotrasportatori Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Celle Ligure – Le autostrade liguri si sono trasformate ancora una volta in vere e proprie piste acquatiche a causa del maltempo.il violentoche ha colpito il savonese nella giornata di oggi, unasi è formata lungo l’A10, all’altezza di Celle Ligure. La causa del fenomeno sembra essere un viadotto pedonale che sovrasta la carreggiata, da cui è piovuta una quantitàtale da creare un vero e proprio murocontro. Una situazione documentata da una foto inviata da un telespettatore. Non è la prima volta che si verificanosimili su questa tratta autostradale.

