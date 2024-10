Calcio, la Carrarese torna a casa: con il Mantova si gioca allo Stadio dei Marmi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carrara, 16 ottobre 2024 – Dopo 76 anni la Carrarese, neopromossa nella serie cadetta, torna a giocare una partita di Serie B tra le mura amiche. Oggi la commissione provinciale pubblico spettacolo ha dato parere positivo all'esito dei lavori di adeguamento del glorioso Stadio dei Marmi di Carrara ( Massa Carrara). L'intervento è durato tre mesi e la Carrarese nell'attesa ha dovuto giocare all'Arena Garibaldi di Pisa. L'esodio in casa è con la partita Carrarese-Mantova domenica prossima, 20 ottobre, alle ore 15. I lavori hanno adeguato allo Stadio dei Marmi terreno di gioco, tornelli ai varchi di accesso, illuminazione, cablaggio, posa di moduli per nuovi bagni, spogliatoi e sala antidoping. Rinnovata anche la sala stampa, l'area per i mezzi televisivi, l'area hospitality e la sala Var, oltre alle postazioni per telecamere. Lanazione.it - Calcio, la Carrarese torna a casa: con il Mantova si gioca allo Stadio dei Marmi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carrara, 16 ottobre 2024 – Dopo 76 anni la, neopromossa nella serie cadetta,re una partita di Serie B tra le mura amiche. Oggi la commissione provinciale pubblico spettacolo ha dato parere positivo all'esito dei lavori di adeguamento del gloriosodeidi Carrara ( Massa Carrara). L'intervento è durato tre mesi e lanell'attesa ha dovutore all'Arena Garibaldi di Pisa. L'esodio inè con la partitadomenica prossima, 20 ottobre, alle ore 15. I lavori hanno adeguatodeiterreno di gioco, tornelli ai varchi di accesso, illuminazione, cablaggio, posa di moduli per nuovi bagni, spogliatoi e sala antidoping. Rinnovata anche la sala stampa, l'area per i mezzi televisivi, l'area hospitality e la sala Var, oltre alle postazioni per telecamere.

