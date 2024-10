Borsa: l'Asia in calo in scia a Wall Street coi tecnologici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Borse Asiatiche in deciso calo in scia a Wall Street dopo che le stime deludenti sui ricavi 2025 del colosso europeo dei chip, Asml, hanno scatenato forti vendite a livello globale sui titoli tecnologici, a partire dal gigante Usa, Nvidia. Tokyo ha perso l'1,8%, Seul lo 0,9% e Sydney lo 0,4% mentre Hong Kong sta trattando sulla parità e Shanghai e Shenzhen cedono, rispettivamente lo 0,9% e lo 0,2%. Il rally dei titoli immobiliari, in forte rialzo in vista della conferenza stampa che le autorità di Pechino terranno domani e alla quale parteciperanno anche il ministero della casa e la banca centrale, non sono bastati a sostenere i listini del gigante Asiatico, ancora in attesa di chiarimenti sulle misure di stimolo annunciate dal governo. Quotidiano.net - Borsa: l'Asia in calo in scia a Wall Street coi tecnologici Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Borsetiche in decisoindopo che le stime deludenti sui ricavi 2025 del colosso europeo dei chip, Asml, hanno scatenato forti vendite a livello globale sui titoli, a partire dal gigante Usa, Nvidia. Tokyo ha perso l'1,8%, Seul lo 0,9% e Sydney lo 0,4% mentre Hong Kong sta trattando sulla parità e Shanghai e Shenzhen cedono, rispettivamente lo 0,9% e lo 0,2%. Il rally dei titoli immobiliari, in forte rialzo in vista della conferenza stampa che le autorità di Pechino terranno domani e alla quale parteciperanno anche il ministero della casa e la banca centrale, non sono bastati a sostenere i listini del gigantetico, ancora in attesa di chiarimenti sulle misure di stimolo annunciate dal governo.

La seduta si prospetta negativa anche in Europa dove i future sono in calo nonostante il buon dato sull'inflazione in Gran Bretagna, tornata per la prima volta da tre anni e mezzo sotto il target del 2% fissato dalla Banca d'Inghilterra.

