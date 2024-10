Billie Eilish e l’appello ai fan: “Per raggiungere i miei concerti non usate l’auto, aiutate il pianeta” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per i suoi concerti al Medison Square Garden Billie Eilish ha collaborato con le autorità che si occupano dei trasporti pubblici di New York per incoraggiare i suoi fan a utilizzare mezzi di trasporto ecologici e non prendere la propria auto. Fanpage.it - Billie Eilish e l’appello ai fan: “Per raggiungere i miei concerti non usate l’auto, aiutate il pianeta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per i suoial Medison Square Gardenha collaborato con le autorità che si occupano dei trasporti pubblici di New York per incoraggiare i suoi fan a utilizzare mezzi di trasporto ecologici e non prendere la propria auto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Billie Eilish pronta per una svolta - per lei primo tour senza il fratello Finneas : “Ormai è adulta” - Billie Eilish non ha mai affrontato un tour senza il fratello Finneas, anche lui cantautore e produttore, ora però lui ha annunciato che parteciperà solo a poche date del nuovo tour della sorella: “Ormai è adulta”.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Billie Eilish per la prima volta in tour senza il fratello - Finneas spiega il perché - Ma anche loro si faranno da parte questa volta, lasciando che la pop star si imbarchi in modo indipendente in un tour che descrivono ironicamente come gli «anni del college». Ma Billie Eilish oggi ha 22 anni, «dorme tutto il giorno per assicurarsi di essere riposata per lo spettacolo», fa ore di fisioterapia e trascorre molto tempo a riscaldare la sua voce, ha raccontato Finneas. (Lettera43.it)

Billie Eilish : “Mi sentirei una donna più sicura con la vittoria di Kamala Harris” - Alla domanda sui temi della Harris che interessano la cantante, l’artista californiana ha risposto:“Sono una grande fan dei diritti umani. “E’ il momento più importante del nostro tempo, e dovrebbe e essere facile, ‘Non voglio pensarci troppo. Molti miei fan stanno per votare per la prima volta. (Metropolitanmagazine.it)