Berrettini-Stricker oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Inizia il secondo turno del tabellone di singolare maschile dei Nordic Open 2024 di tennis, in corso a Stoccolma, in Svezia, torneo di categoria ATP 250: il programma di mercoledì 16 ottobre prevede sul campo principale il match tra l’azzurro Matteo Berrettini e l’elvetico Dominic Stricker. Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 12.00 sul Centre Court, ma l’incontro che precede quello tra Berrettini e Stricker avrà inizio non prima delle ore 14.00: non ci sono precedenti tra l’italiano e lo svizzero sul circuito maggiore. La diretta tv di Berrettini-Stricker, match del torneo di Stoccolma 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport. Six Kings Slam 2024: perché Djokovic e Nadal partiranno direttamente dalla semifinale. Oasport.it - Berrettini-Stricker oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Inizia il secondo turno del tabellone di singolare maschile dei Nordic Opendi tennis, in corso a, in Svezia, torneo di categoria ATP 250: ildi mercoledì 16 ottobre prevede sul campo principale il match tra l’azzurro Matteoe l’elvetico Dominic. Il match sarà il terzo ina partire dalle ore 12.00 sul Centre Court, ma l’incontro che precede quello traavrà inizio non prima delle ore 14.00: non ci sono precedenti tra l’italiano e lo svizzero sul circuito maggiore. La diretta tv di, match del torneo di, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport. Six Kings Slam: perché Djokovic e Nadal partiranno direttamente dalla semifinale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE – Berrettini-Stricker - secondo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - it  garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Si tratta dunque di un avversario da non sottovalutare per il fuoriclasse azzurro, che vuole continuare nella sua risalita e conquistare il pass per i quarti di finale. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, con Berrettini che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. (Sportface.it)

Berrettini-Stricker oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2024 - it seguirĂ il match di secondo turno tra Berrettini e Stricker, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei due protagonisti al termine del confronto. The post Berrettini-Stricker oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2024 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

ATP Stoccolma 2024 - Jarry vince la battaglia con Ymer. Successi per Kecmanovic e Muller - Borg (Swe) 6-3 7-5 . Jarry affronterà nel secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic. Alla fine è stato il cileno a trovare la seconda vittoria negli ultimi cinque mesi, imponendosi due ore e mezza di gioco in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 7-6. Prosegue l’ATP 250 di Stoccolma in una giornata che ha visto come piatto forte sicuramente la battaglia tra Nicolas Jarry ed Elias Ymer. (Oasport.it)