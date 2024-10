Atersir riceve il Premio del Cnel 'Impatto Pa', Lucchi: "Rafforzare la raccolta dei rifiuti porta a porta" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Con grande soddisfazione, accolgo la notizia del prestigioso riconoscimento "Impatto PA" conferito ad Atersir, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e rifiuti, per l'eccellenza nella gestione dei servizi pubblici. Il Premio, assegnato dal Consiglio Nazionale dell'Economia Cesenatoday.it - Atersir riceve il Premio del Cnel 'Impatto Pa', Lucchi: "Rafforzare la raccolta dei rifiuti porta a porta" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Con grande soddisfazione, accolgo la notizia del prestigioso riconoscimento "PA" conferito ad, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e, per l'eccellenza nella gestione dei servizi pubblici. Il, assegnato dal Consiglio Nazionale dell'Economia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Acqua e rifiuti. Due donne nel consiglio Atersir - è la prima volta - Il Consiglio di Modena dei sindaci di Atersir, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti che si occupa delle tariffe, si è riunito questa mattina con una novità . Per la prima volta, segnala sono state nominate due donne, all'unanimità , come "segno del... (Modenatoday.it)