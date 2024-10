Ancora (tanta) pioggia, a Monza e in Brianza scatta l'allerta gialla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora pioggia. E un'altra allerta meteo per maltempo. A partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre a Monza e in Brianza sarà in vigore una allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'rischio idrogeologico’.Le previsioni“Nel corso del pomeriggio di oggi Monzatoday.it - Ancora (tanta) pioggia, a Monza e in Brianza scatta l'allerta gialla Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024). E un'altrameteo per maltempo. A partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre ae insarà in vigore unameteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'rischio idrogeologico’.Le previsioni“Nel corso del pomeriggio di oggi

