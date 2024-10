Alcaraz-Rune oggi in tv: orario, canale, diretta e streaming Six Kings Slam 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carlos Alcaraz sfiderà oggi Holger Rune nel match valido per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Si preannuncia molto interessante il confronto tra lo spagnolo e il danese, che oltre a un importante assegno mette in palio anche una prestigiosa semifinale contro Rafa Nadal. A scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere il nativo di Murcia, ma Rune vuole sorprendere e soprattutto dimostrare di poter competere ad alti livelli con campioni del calibro di quelli presenti in Medio Oriente. SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Alcaraz e Rune scenderanno in campo oggi, mercoledì 16 ottobre, non prima delle ore 20:00 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CarlossfideràHolgernel match valido per i quarti di finale del Six, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. Si preannuncia molto interessante il confronto tra lo spagnolo e il danese, che oltre a un importante assegno mette in palio anche una prestigiosa semifinale contro Rafa Nadal. A scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere il nativo di Murcia, mavuole sorprendere e soprattutto dimostrare di poter competere ad alti livelli con campioni del calibro di quelli presenti in Medio Oriente. SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo, mercoledì 16 ottobre, non prima delle ore 20:00 italiane.

ATP Shanghai 2024 - Sinner avrà la rivincita con Shelton. Alcaraz ritrova Monfils. Super sfida Fritz-Rune - Sarà una lunga e ricca giornata di partite quella di domani al Masters 1000 di Shanghai. A chiudere il programma, invece, saranno prima Novak Djokovic e poi Alexander Zverev. Era un Sinner che arrivava dal successo di Pechino e probabilmente anche un po’ stanco, ma proprio da quell’incontro Jannik non ha più perso contro Shelton, battendolo anche nei tre successivi scontri, compreso l’ultimo a ... (Oasport.it)

ATP Cincinnati - Zverev e Rublev ai quarti - Rune in maratona - convince Shelton - esce Alcaraz! - Infine Jannik Sinner, che non ha giocato contro Thompson, troverà Andrey Rublev, vincente 7-6 6-1 su Brandon Nakashima. Lunga giornata del Masters 1000 di Cincinnati sul cemento di Mason, in Ohio. Auger-Aliassime che all’inizio della giornata aveva superato per 6-3 6-1 Casper Ruud. Monfils che è poi stato sconfitto da Holger Rune: il danese si è imposto in rimonta per 3-6 6-3 6-4 in poco più di ... (Oasport.it)