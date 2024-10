Al via a Piacenza la prima edizione T3-Truck Tyre Trailer (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà il convegno “L’alba dei camion elettrici a batterie: l’offerta di mercato e le motivazioni di chi già li usa o si accinge a metterli in flotta” organizzato dal periodico Allestimenti & trasporti e moderato dal giornalista Gianenrico Griffini – Chairman International Truck of the year – ad aprire domani la 1ª edizione Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà il convegno “L’alba dei camion elettrici a batterie: l’offerta di mercato e le motivazioni di chi già li usa o si accinge a metterli in flotta” organizzato dal periodico Allestimenti & trasporti e moderato dal giornalista Gianenrico Griffini – Chairman Internationalof the year – ad aprire domani la 1ª

Treviglio Brianza fa due su due : successo alla prima in casa contro Piacenza - Salvemini . Nella prima al PalaFacchetti (gremito per l’occasione), per i ragazzi di un febbricitante coach Villa la vittoria è netta, sia nel risultato, un rotondo 95-73, che soprattutto per quanto visto tecnicamente sul campo. All. Al suono della sirena, il tabellone sarà impietoso per gli ospiti, i bergamaschi chiudono infatti con uno strabiliante 15/26 da 3 punti e con un margine +21 a ... (Bergamonews.it)

Rbr - prima trasferta a Piacenza : "Attenzione alla loro fisicità" - Non è profonda e dunque potrebbe mostrare qualche problema se a chi sale dalla panchina venisse richiesto un contributo consistente. Non lo è stato in sede di pronostici precampionato e non ha brillato all’esordio a Rieti, con Jazz e compagni a imporsi 80-72. Domenica il coach ha scelto di partire con le sue vecchie certezze, vale a dire con quattro quinti dei titolari già in biancorosso nel ... (Ilrestodelcarlino.it)

Valsa Group - da oggi si fa sul serio. A Piacenza è sfida alla prima big - Tutto apparecchiato per l’esordio in SuperLega per Modena Volley, un esordio pieno di incognite ma anche di entusiasmo e di curiosità per una squadra nuova in quasi tutto: nella diagonale principale, in almeno uno dei due schiacciatori vista l’assenza forzata di Davyskiba, in almeno uno dei due centrali, in una guida tecnica che rispetto a quella che aveva iniziato la passata stagione ha molta ... (Sport.quotidiano.net)