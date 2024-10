Ais presenta il corso per degustatori di olio: l'inizio a novembre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) OSTUNI - Sarà la città bianca quarta località in Italia ad ospitare il corso per degustatore dell’olio organizzato dall’Ais, Associazione italiana sommelier. Il percorso didattico è stato presentato oggi all’interno dell’Ostuni Palace, che sarà la sede del corso a partire dal prossimo 6 novembre Brindisireport.it - Ais presenta il corso per degustatori di olio: l'inizio a novembre Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) OSTUNI - Sarà la città bianca quarta località in Italia ad ospitare ilper degustatore dell’organizzato dall’Ais, Associazione italiana sommelier. Il perdidattico è statoto oggi all’interno dell’Ostuni Palace, che sarà la sede dela partire dal prossimo 6

Quando la presentazione del Giro d'Italia 2025? Data svelata - prime indiscrezioni sul percorso. E la partenza dall'estero… - Gli organizzatori di RCS Sport hanno nei fatti già svelato che la partenza avverrà dall'estero: sarà l'Albania a ospitare le prime frazioni dell'evento, che si concluderà poi a Roma, sede infatti della presentazione (preferita per l'occasione a Milano, l'orario dell'evento deve ancora essere comunicato).

Ems presenta : corso gratuito per diventare allievi soccorritori - Emergenza Milano Soccorso organizza: XI Corso Allievi Soccorritori in Ambulanza! Il corso è totalmente gratuito, e si svolgerà tutti i Mercoledì alle ore 20:45 a Milano (quartiere Affori) presso la Sala Convegni in Via Scialoia 5. Vieni a trovarci Mercoledì 16 Ottobre alle 20:45, e se non...

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso "Progressive Cinema" - La grande ambizione", apre la Festa del Cinema di Roma 2024. Dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all'assassinio nel 1978 del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: la storia di un uomo e di un popolo per cui vita e ...