AI, la proposta di Liliana Segre: «Istruire gli algoritmi a fermare odio e razzismo online» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La senatrice a vita Liliana Segre ha proposto che l’intelligenza artificiale venga addestrata, istruendo i suoi algoritmi, a riconoscere e bloccare ogni forma di odio razzista o antisemita e di discriminazione online nel linguaggio e nelle azioni. Lo ha spiegato durante una seduta della commissione Ambiente e Affari sociali del Senato. Attualmente è in esame il disegno di legge sull’intelligenza artificiale e la proposta della senatrice a vita andrebbe a integrare l’articolo 3. Lo scopo, ha illustrato Segre, sarebbe quello di contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo. Lettera43.it - AI, la proposta di Liliana Segre: «Istruire gli algoritmi a fermare odio e razzismo online» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La senatrice a vitaha proposto che l’intelligenza artificiale venga addestrata, istruendo i suoi, a riconoscere e bloccare ogni forma dirazzista o antisemita e di discriminazionenel linguaggio e nelle azioni. Lo ha spiegato durante una seduta della commissione Ambiente e Affari sociali del Senato. Attualmente è in esame il disegno di legge sull’intelligenza artificiale e ladella senatrice a vita andrebbe a integrare l’articolo 3. Lo scopo, ha illustrato, sarebbe quello di contrastare i fenomeni di intolleranza,e antisemitismo.

