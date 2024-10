Accusato di aver utilizzato le carte di credito della "ex", assolto un 56enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrebbe cercato di liberarsi dai debiti che aveva contratto attribuendo all'ex marito spese per un importo che va dai 20 ai 30mila euro. E lo aveva anche denunciato accusandolo dell'indebito utilizzo di carte di credito e pagamento. Ma l'uomo, F.S, un 56enne di Treviso, a processo (in cui era Trevisotoday.it - Accusato di aver utilizzato le carte di credito della "ex", assolto un 56enne Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrebbe cercato di liberarsi dai debiti che aveva contratto attribuendo all'ex marito spese per un importo che va dai 20 ai 30mila euro. E lo aveva anche denunciato accusandolo dell'indebito utilizzo didie pagamento. Ma l'uomo, F.S, undi Treviso, a processo (in cui era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guardia di Città trova portafoglio con soldi - documenti e carte di credito e lo restituisce : premiata - Anche in questa circostanza Ylenia Nesti si è dimostrata protagonista nella tutela e nell’aiuto ai cittadini in situazioni di emergenza con un gesto pieno di coraggio, altruismo e senso civico. Ritengo che queste siano azioni da lodare non solo perché indicano il senso di onestà e di altruismo che tutti dovremmo avere insiti, ma soprattutto perché dovrebbero essere un modello da imitare”. (Lanazione.it)

Inchiesta Bari su conti spiati - consultati anche i dati delle carte di credito - Inoltre, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani sarebbe riuscito a consultare anche i conti di altre banche. . L’ex dipendente di Intesa Sanpaolo indagato dalla Procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato avrebbe spiato non solo i conti, ma anche i movimenti delle carte di credito di politici, ministri, ... (Tg24.sky.it)

Ex bancario indagato per gli accessi abusivi ai conti : spiate anche carte di credito - . . Non solo i conti correnti: Vincenzo Coviello, il 52enne ex bancario indagato dalla Procura di Bari per aver effettuato migliaia di accessi abusivi ai conti di politici, ministri e personaggi famosi, avrebbe spiato anche i movimenti delle carte di credito, e sarebbe riuscito a curiosare anche sui. (Baritoday.it)