Accoltellamento davanti a scuola: grave un 16enne a Ferentino, caccia all’aggressore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza ha scosso il comune di Ferentino, in provincia di Frosinone, il 16 ottobre 2024. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato all’uscita da scuola. L’aggressione, avvenuta intorno alle 14 all’ingresso del liceo Martino Filetico, ha lasciato la comunità locale in ansia. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sul caso per identificare il responsabile di questo atto violento. L’accaduto e i soccorsi Il pomeriggio di martedì 16 ottobre è stato segnato da un episodio drammatico presso il liceo Martino Filetico, quando un gruppo di studenti è stato coinvolto in una violenta lite. Durante lo scontro, uno dei ragazzi, il 16enne accoltellato, è frettolosamente accasciato a terra, suscitando panico tra gli studenti presenti. Gaeta.it - Accoltellamento davanti a scuola: grave un 16enne a Ferentino, caccia all’aggressore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unepisodio di violenza ha scosso il comune di, in provincia di Frosinone, il 16 ottobre 2024. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato all’uscita da. L’aggressione, avvenuta intorno alle 14 all’ingresso del liceo Martino Filetico, ha lasciato la comunità locale in ansia. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sul caso per identificare il responsabile di questo atto violento. L’accaduto e i soccorsi Il pomeriggio di martedì 16 ottobre è stato segnato da un episodio drammatico presso il liceo Martino Filetico, quando un gruppo di studenti è stato coinvolto in una violenta lite. Durante lo scontro, uno dei ragazzi, ilaccoltellato, è frettolosamente accasciato a terra, suscitando panico tra gli studenti presenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accoltellato all'uscita della scuola : grave un 16enne del Frusinate. Si cerca l'aggressore - È scoppiata una lite e il ragazzo si è accasciato a terra. Da chiarire i motivi della lite. Frosinone, 16 ottobre 2024 - È gravissimo il 16enne accoltellato all’uscita dalla scuola, nel Frusinate. Il liceale è stato soccorso dagli altri ragazzi, poi è arrivato un medico che ha subito chiamato il 118. (Quotidiano.net)

Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus - la mamma va a scuola e non la trova : si era addormentata sul mezzo. Il sindaco : “Per fortuna nulla di grave” - L'articolo Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, la mamma va a scuola e non la trova: si era addormentata sul mezzo. Ennesimo caso di un bambino dimenticato sullo scuolabus in provincia di Teramo. . Il sindaco: “Per fortuna nulla di grave” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Studente ferito gravemente dalla caduta di una finestra a scuola - risarcimento di 40mila euro : “La scuola non ha adottato alcuna misura per proteggere i ragazzi” - Un ex studente di un liceo della Toscana riceverà un risarcimento di oltre 40mila euro, più le spese legali, per un incidente avvenuto a scuola circa dieci anni fa. L'articolo Studente ferito gravemente dalla caduta di una finestra a scuola, risarcimento di 40mila euro: “La scuola non ha adottato alcuna misura per proteggere i ragazzi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)