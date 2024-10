A Lecce muore studentessa di 15 anni, docenti e compagni di classe sconvolti: “Ragazza modello, responsabile, studiosa e in situazione di pieno equilibrio” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia ha colpito la città di Lecce, dove una studentessa di 15 anni è morta, dopo aver ingerito un mix di farmaci, probabilmente una dose eccessiva di colchicina, un farmaco potenzialmente letale. La madre ha condiviso il suo dolore e la sua versione dei fatti sui social media, escludendo l'ipotesi del suicidio. L'articolo A Lecce muore studentessa di 15 anni, docenti e compagni di classe sconvolti: “Ragazza modello, responsabile, studiosa e in situazione di pieno equilibrio” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia ha colpito la città di, dove unadi 15è morta, dopo aver ingerito un mix di farmaci, probabilmente una dose eccessiva di colchicina, un farmaco potenzialmente letale. La madre ha condiviso il suo dolore e la sua versione dei fatti sui social media, escludendo l'ipotesi del suicidio. L'articolo Adi 15di: “e indi” .

