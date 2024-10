Xbox Game Pass, rivelati i 5 giochi che verranno rimossi il 31 Ottobre 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Microsoft ha rivelato in queste ore i 5 giochi che lasceranno Xbox Game Pass nella giornata del 31 Ottobre 2024, dove tra questi troviamo alcuni progetti meritevoli di attenzioni nonostante non siano titoli altisonanti. Leggiamo qui di seguito i giochi che tra un paio di settimane non saranno più disponibili su Xbox Game Pass (grazie ad Xbox Wire): Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud, Console, e PC) Headbangers (Cloud, Console, e PC) Inkulinati (Cloud, Console, e PC) Lonely Mountain’s Downhill (Cloud, Console, e PC) Mineko’s Night Market (Cloud, Console, e PC) Precisiamo che anche in questo caso tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass possono sfruttare uno sconto del 20% per acquistare i giochi prossimi alla promozione, così da aggiungerli alla propria libreria digitale e giocarli ogni volta che si vuole, anche in seguito alla loro rimozione dal servizio. Game-experience.it - Xbox Game Pass, rivelati i 5 giochi che verranno rimossi il 31 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Microsoft ha rivelato in queste ore i 5che lascerannonella giornata del 31, dove tra questi troviamo alcuni progetti meritevoli di attenzioni nonostante non siano titoli altisonanti. Leggiamo qui di seguito iche tra un paio di settimane non saranno più disponibili su(grazie adWire): Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud, Console, e PC) Headbangers (Cloud, Console, e PC) Inkulinati (Cloud, Console, e PC) Lonely Mountain’s Downhill (Cloud, Console, e PC) Mineko’s Night Market (Cloud, Console, e PC) Precisiamo che anche in questo caso tutti gli abbonati adpossono sfruttare uno sconto del 20% per acquistare iprossimi alla promozione, così da aggiungerli alla propria libreria digitale e giocarli ogni volta che si vuole, anche in seguito alla loro rimozione dal servizio.

