Zonawrestling.net - WWE: Rivelati gli avversari dei Motor City Machine Guns per il debutto a SmackDown

(Di martedì 15 ottobre 2024) l WWE Universe sta per assistere all’attesissimodei, previsto per l’episodio di WWEdel 18 ottobre. Nel loro primo match in WWE, Shelley e Sabin affronteranno Los Garzas, segnando un momento importante per il leggendario duo mentre passa dalla TNA al brand blu della WWE.: Shelley e Sabin affrontano Los Garzas inimperdibile La WWE ha anticipato per la prima volta ildi questo iconico tag team durante l’episodio didel 4 ottobre, quando è andato in onda un misterioso video promozionale, lasciando i fan a speculare su chi potesse arrivare. Successivamente, è stato confermato che il video era proprio per i