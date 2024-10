Zonawrestling.net - WWE: Jimmy Uso a Raw per parlare con il fratello Jey, rapporti ancora molto tesi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Jey Uso da ormai oltre un anno ha intrapreso la sua carriera da singolo dopo oltre un decennio a fianco delcon cui ha conquistato i titoli di coppia ben otto volte. Per stare il più lontano possibile dalla propria famiglia Jey ha deciso di passare a Raw dove, dopo tanti tentativi, è finalmente riuscito a conquistare un titolo in singolo, quello Intercontinentale, sconfiggendo Bron Breakker qualche settimana fa. Adesso però suo, nonostante i problemi del recente passato, ha bisogno di lui nella lotta contro l’altroSolo Sikoa e la Bloodline 2.0 e questa notte si è recato a Raw per avere un colloquio, un’azione che non sappiamo se sia stata concordata assieme all’OTC Roman Reigns, apparso riluttante venerdì scorso a SmackDown sul chiedere aiuto a Jey.