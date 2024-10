Movieplayer.it - Venom 3 non sarà la fine, la regista svela i piani futuri: "Per Knull questo è solo l'inizio"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ladell'ultimo capitolo della trilogia ha anticipato idel villain che farà la sua comparsa e darà filo da torcere al simbionte Lae co-sceneggiatrice di: The Last Dance Kelly Marcel ha recentemente promesso che il filmun'introduzione all'essere mostruoso noto come, che secondo quanto vociferato nelle ultime settimane dovrebbe essere il villain principale di Spider-Man 4. Conosciuto dai lettori dei fumetti come il Dio dei Simbionti,il villain del prossimo film della saga di. Per quanto eccitante, però, la rivelazione ha sorpreso coloro che hanno familiarità con i fumetti:è troppo ingombrante per un film su, una minaccia così pericolosa che l'evento a fumetti "King in Black" ha unito tutti gli