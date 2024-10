“Vedrete”. Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli avverte Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci (Di martedì 15 ottobre 2024) Uno sfogo fiume quello di Sonia Bruganelli, parole destinate a far parlare, e anche parecchio, il pubblico di Ballando con le stelle. L’ ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di mettere un punto, tirare una riga e ripartire. Durante la chiacchierata social ha parlato anche di Bonolis: “Sappiate che io e Paolo siamo due persone ancora molto vicine e questo lo dico anche per chi pensa che prima avevo un comportamento e ora si sentono più serene presumendo che le cose siano cambiate”. >> “Cacciatelo ora, è impazzito”. Grande Fratello, Enzo Paolo nella bufera: quello che ha fatto alla concorrente ha scioccato tutti “Sono cambiate in un certo senso, abbiamo fatto una scelta. Ma dal punto di vista di rapporto, di connessione, di genitorialità, siamo vicini, abitiamo a una porta di distanza. La realtà è diversa. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Uno sfogo fiume quello di, parole destinate a far parlare, e anche parecchio, il pubblico dicon le. L’ ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di mettere un punto, tirare una riga e ripartire. Durante la chiacchierata social ha parlato anche di Bonolis: “Sappiate che io e Paolo siamo due persone ancora molto vicine e questo lo dico anche per chi pensa che prima avevo un comportamento e ora si sentono più serene presumendo che le cose siano cambiate”. >> “Cacciatelo ora, è impazzito”. Grande Fratello, Enzo Paolo nella bufera: quello che ha fatto alla concorrente ha scioccato tutti “Sono cambiate in un certo senso, abbiamo fatto una scelta. Ma dal punto di vista di rapporto, di connessione, di genitorialità, siamo vicini, abitiamo a una porta di distanza. La realtà è diversa.

Ballando con le Stelle 19 - Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le critiche ricevute : “Non voglio imparare la parola umiltà perché…” - Sonia ha poi spiegato di sentirsi sia naturale che costruita: Io penso di essere naturale e penso di essere costruita, quando si va in televisione siamo tutti costruiti, ma anche quando ci guardiamo allo specchio ci fanno notare le facce che facciamo perché ci vediamo in un determinato modo. Ora sto cercando di farlo, perché la vita ti cambia. (Isaechia.it)

“È giusto che sappiate da me”. Perché Roberta Bruzzone non è più a Ballando con le stelle - Roberta Bruzzone è una delle figure più conosciute in Italia nel campo della criminologia e della psicologia forense, grazie al suo coinvolgimento in alcuni dei casi di cronaca nera più noti e complessi degli ultimi anni. Tra i casi che hanno contribuito a consolidare la sua fama c’è quello riguardante Michele Misseri, implicato nell’omicidio di Sarah Scazzi, in cui Bruzzone ha lavorato come ... (Tuttivip.it)

Ballando con Le Stelle - c’è un legame speciale tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Le parole di Rossella Erra - E Erra ha risposto così: “Io sono molto attenta, però ti dico una cosa: è bello vederli passare e sorridere sia con la bocca e con gli occhi”. . D’amore? Diciamo d’amicizia, chi non le ha avute? Il rapporto con Giovanni sta sicuramente cambiando”, ha detto Erra a La Volta Buona riferendosi a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. (Ilfattoquotidiano.it)