Valeria Montebello, due podcast e un libro per parlare di come si vive oggi il sesso tra i 30 e i 40 anni. L'intervista di Amica (Di martedì 15 ottobre 2024) Racconta «l'orribile mondo del sesso contemporaneo», come dice lei (che scherza, ma anche no). Il profondo stravolgimento di questi tempi. E il non sapere bene come si fa a starci dentro, soprattutto se si hanno tra i 30 e i 40 anni. Lei è Valeria Montebello, nata in Abruzzo, classe 1989, studi a Roma (è laureata in Filosofia), dove vive. Due podcast all'attivo – Il sesso degli altri ed È solo sesso (Spotify/Chora Media) – con i quali ci ha guidato, ironica e sperduta lei stessa, tra le pratiche più strane e il complesso vocabolario che governa oggi queste faccende. E poi un romanzo in uscita, Succede di notte (Feltrinelli). Ovvero: le (dis)avventure erotico-sentimentali della millennial Azzurra.

