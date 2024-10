Torna la “Scuola di formazione civica” con una sede tutta sua (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Riparte di slancio l’annata della Scuola di formazione civica dell’Associazione culturale Tra Tevere e Arno e lo fa con due importanti novità. La prima e’ l’inaugurazione ufficiale della sede di questa Scuola che avrà a disposizione la bellissima chiesa sconsacrata della Madonna del Duomo sita in via Oberdan 61 ad Arezzo, messa a disposizione dalla famiglia Boncompagni. La seconda è l’apertura di una Scuola di Introduzione alla politica che prenderà il via da metà novembre con appuntamenti pomeridiani aperti a tutta la cittadinanza e non solo agli studenti per i quali viene però confermato il grande impegno che vedrà l’associazione in quasi tutte le scuole superiori della comune e della provincia. “Siamo ripartiti per il quarto anno consecutivo- racconta la prof. Lanazione.it - Torna la “Scuola di formazione civica” con una sede tutta sua Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Riparte di slancio l’annata delladidell’Associazione culturale Tra Tevere e Arno e lo fa con due importanti novità. La prima e’ l’inaugurazione ufficiale delladi questache avrà a disposizione la bellissima chiesa sconsacrata della Madonna del Duomo sita in via Oberdan 61 ad Arezzo, messa a disposizione dalla famiglia Boncompagni. La seconda è l’apertura di unadi Introduzione alla politica che prenderà il via da metà novembre con appuntamenti pomeridiani aperti ala cittadinanza e non solo agli studenti per i quali viene però confermato il grande impegno che vedrà l’associazione in quasi tutte le scuole superiori della comune e della provincia. “Siamo ripartiti per il quarto anno consecutivo- racconta la prof.

