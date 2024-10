Todaro artefice dell’addio di Tocca da Amici? Carlucci svela se lo riprenderebbe a Ballando (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata da circa un mese ma di Francesca Tocca, da anni ballerina professionista della scuola, non c’è traccia. Che fine ha fatto? Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv e confermato da DiPiù Tv, la ballerina avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il talent. Secondo il settimanale dietro questa decisione ci sarebbe Raimondo Todaro. Come sappiamo, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle e professore di Amici quest’anno non è tornato a sedere in cattedra (e al suo posto è stata chiamata Deborah Lettieri) e stando alle indiscrezioni del settimanale Francesca Tocca, sua compagna, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto per “amore” perché “non ha voluto lasciarlo solo“. Tuttavia, al momento, non c’è nessuna certezza. Biccy.it - Todaro artefice dell’addio di Tocca da Amici? Carlucci svela se lo riprenderebbe a Ballando Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova edizione didi Maria De Filippi è iniziata da circa un mese ma di Francesca, da anni ballerina professionista della scuola, non c’è traccia. Che fine ha fatto? Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv e confermato da DiPiù Tv, la ballerina avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il talent. Secondo il settimanale dietro questa decisione ci sarebbe Raimondo. Come sappiamo, l’ex ballerino dicon le Stelle e professore diquest’anno non è tornato a sedere in cattedra (e al suo posto è stata chiamata Deborah Lettieri) e stando alle indiscrezioni del settimanale Francesca, sua compagna, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto per “amore” perché “non ha voluto lasciarlo solo“. Tuttavia, al momento, non c’è nessuna certezza.

