The Foreigner: tutte le curiosità sul film con Jackie Chan (Di martedì 15 ottobre 2024) The Foreigner: tutte le curiosità sul film con Jackie Chan Affermatosi come uno dei più famosi attori di action movie orientali, Jackie Chan ha nel corso dei decenni dato vita a veri e propri titoli cult, dove ha potuto sfoggiare il suo particolare stile di combattimento che unisce le arti marziali alla mimica del cinema muto. Giunto ad Hollywood, ha sempre più dato vita ad ibridi contenenti tanto le sue tradizioni orientali quanto quelle del cinema statunitense. Dopo aver mostrato ciò in film comici come Rush Hour e Pallottole cinesi, nel 2017 ha però preso parte ad un cupo e violento thriller d’azione dal titolo The Foreigner. A dirigerlo vi è Martin Campbell, regista di film come GoldenEye, La maschera di Zorro e Casino Royale, ma anche dello sfortunato Lanterna verde. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ThelesulconAffermatosi come uno dei più famosi attori di action movie orientali,ha nel corso dei decenni dato vita a veri e propri titoli cult, dove ha potuto sfoggiare il suo particolare stile di combattimento che unisce le arti marziali alla mimica del cinema muto. Giunto ad Hollywood, ha sempre più dato vita ad ibridi contenenti tanto le sue tradizioni orientali quanto quelle del cinema statunitense. Dopo aver mostrato ciò incomici come Rush Hour e Pallottole cinesi, nel 2017 ha però preso parte ad un cupo e violento thriller d’azione dal titolo The. A dirigerlo vi è Martin Campbell, regista dicome GoldenEye, La maschera di Zorro e Casino Royale, ma anche dello sfortunato Lanterna verde.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Foreigner: tutto quello che c’è da sapere sul film - The Foreigner: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 15 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Tutte le info ... (tpi.it)

The foreigner, Italia 1/ Trama e cast del film con Jackie Chan e Pierce Brosnan, oggi 15 ottobre 2024 - The foreigner, trama e cast del film in onda oggi 15 ottobre 2024 su Italia 1 con Jackie Chan e Pierce Brosnan. (ilsussidiario.net)

The Foreigner, su Italia 1 il film con Jackie Chan e Pierce Brosnan - Stasera, martedì 15 ottobre 2024, su Italia 1 il film con Jackie Chan e Pierce Brosnan dal titolo The Foreigner: scopri trama, curiosità e cast completo. (gazzetta.it)