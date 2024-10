“The Bad Guy 2” il trailer della seconda stagione su Prime Video (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo lunga attesa, arriva su Prime Video la seconda stagione di The Bad Guy. Torna dunque l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che?è stato ingiustamente accusato di essere. La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. La serie è creata da?Ludovica Rampoldi, Davide Serino e?Giuseppe G. Iodonna.it - “The Bad Guy 2” il trailer della seconda stagione su Prime Video Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo lunga attesa, arriva suladi The Bad Guy. Torna dunque l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che?è stato ingiustamente accusato di essere. Lasi gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. La serie è creata da?Ludovica Rampoldi, Davide Serino e?Giuseppe G.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Bad Guy – Seconda stagione - il trailer! - it - Da chi il cinema lo ama. ?Tutti i sei episodi della prima stagione di?The Bad Guy? sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in Italia Cinefilos. I primi due episodi di The Bad Guy?- Seconda stagione? saranno presentati in anteprima venerdì 25 ottobre ad Alice nella Città,?sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (16 – 27 ottobre), nella sezione “Serie”. (Cinefilos.it)

Silo : Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione anticipa l'inizio di una nuova rivolta - I nuovi episodi della serie basata sui popolari romanzi della Trilogia del Silo scritti da Hugh Howey arriveranno su Apple TV+ a partire dal 15 novembre. (Comingsoon.it)

Silo : la ribellione ha inizio nel trailer della seconda stagione su Apple TV+ - La seconda stagione della serie debutterà sulla piattaforma digitale il prossimo 15 novembre con nuovi misteri da scoprire Oggi Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione di Silo, serie fantascientifica basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey. Il filmato vede Juliette avventurarsi tra le rovine di un mondo post-apocalittico al di là del silo, dove si sta ... (Movieplayer.it)