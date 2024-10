Teatro Elicantropo: in scena “Lido per mari unici” di Francesca Morgante (Di martedì 15 ottobre 2024) È estate, Lei, trentenne di origini napoletane, ha avuto una giornata difficile. Raggiunge la nonna a casa e lì si addormenta. Prende vita da qui il racconto della protagonista di Lido per mari unici, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Francesca Morgante, che sarà in scena, da giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 20.30 (in replica fino a domenica 20), al Teatro Elicantropo di Napoli. Presentato da Progetto L’Ait con il sostegno di Teatro Segreto, l’allestimento si avvale delle scene a cura di Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarrone, l’ideazione e la realizzazione del costume di Luciana Donadio, le musiche di Ivo Parlati, il disegno luci di Sebastiano Cautiero, e la voce fuori campo di Luca Lombardi. Lido per mari unici è un coro tragicomico messo in battuta da un solo corpo, e la narrazione traccia un confine tra il quotidiano/reale e il sogno/immateriale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È estate, Lei, trentenne di origini napoletane, ha avuto una giornata difficile. Raggiunge la nonna a casa e lì si addormenta. Prende vita da qui il racconto della protagonista diper, spettacolo scritto, diretto e interpretato da, che sarà in, da giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 20.30 (in replica fino a domenica 20), aldi Napoli. Presentato da Progetto L’Ait con il sostegno diSegreto, l’allestimento si avvale delle scene a cura di Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarrone, l’ideazione e la realizzazione del costume di Luciana Donadio, le musiche di Ivo Parlati, il disegno luci di Sebastiano Cautiero, e la voce fuori campo di Luca Lombardi.perè un coro tragicomico messo in battuta da un solo corpo, e la narrazione traccia un confine tra il quotidiano/reale e il sogno/immateriale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - statua Pulcinella a piazza Municipio. Intervista Marisa Laurito : «Basta battutacce - sarà un vanto per noi nel mondo» - Favorevole o contraria? Il dibattito sulla congruità dell?opera di Gaetano Pesce, installata a piazza Municipio, continua a impazzare. E divide anche chi di arte vive. Ma Marisa Laurito... (Ilmattino.it)

Napoli - il Pulcinella al Municipio; Marino Niola : «A me piace molto - se l?arte non divide perde la sua magia» - Neanche il tempo di installarla che già piovono polemiche e sfottò. L?installazione di piazza Municipio a firma di Gaetano Pesce, l?artista ligure da poco scomparso, dal... (Ilmattino.it)

Sottufficiale di Marina dà dei 'camorristi' agli agenti della municipale - denunciato - Il sottufficiale è stato denunciato per il reato/delitto di diffamazione punito dall’art. 595 codice penale. “Delitto peraltro, in questo caso, aggravato in quanto attribuisce un fatto specifico – informano dal comando –, inoltre essendo stato divulgato a mezzo social è in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone e la stessa Corte di Cassazione, a più riprese ha stabilito che è ... (Lanazione.it)