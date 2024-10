Ilrestodelcarlino.it - Suicida a 15 anni a Senigallia e l’ombra del bullismo, al setaccio cellulare e pc: la verità nei messaggini

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Ancona), 15 ottobre 2024 – Sono top secret le indagini dei carabinieri che stanno studiando a 360 gradi il contesto nel quale è maturata la tragica decisione del 15enne di togliersi la vita all'interno di un casale a Montignano, frazione di(Ancona) con l'arma del padre. Ancora da accertare eventuali atteggiamenti di: da qui l’ipotesi di reato dell’induzione al suicidio con cui la Procura ha aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. In ballo ci sarebbe il coinvolgimento di altri minorenni. Intanto oggi alle 14 è stato conferito l'incarico a Luca Russo per le verifiche sui dispositivi informatici come, playstation e pc portatile, del ragazzino. Alle 14.30 è iniziata l'autopsia a Torrette a cura del medico legale Eva Montanari.