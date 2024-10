"Su Fitto abbiamo il dovere di essere uniti": l'intervento di Meloni al Senato (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicazioni della premier Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre a Bruxelles. "Questa nuova legislatura europea si è aperta all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza", ha esordito la presidente del Consiglio riferendosi ai conflitti in Ucraina e Medioriente. Meloni torna poi sull'attacco ai militari Unifil in Libano e ritiene "l'atteggiamento di Israele ingiustificabile". Sull'indicazione di Fitto come commissario e vicepresidente della nuova commissione Ue, la leader di FdI si rivolge direttamente a tutti i partiti augurandosi che "l'interesse nazionale prevalga su quello di parte", con un appoggio al ministro per gli Affari europei "senza distinguo e tentennamenti". Liberoquotidiano.it - "Su Fitto abbiamo il dovere di essere uniti": l'intervento di Meloni al Senato Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicazioni della premier Giorgiaalin vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre a Bruxelles. "Questa nuova legislatura europea si è aperta all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza", ha esordito la presidente del Consiglio riferendosi ai conflitti in Ucraina e Medioriente.torna poi sull'attacco ai militari Unifil in Libano e ritiene "l'atteggiamento di Israele ingiustificabile". Sull'indicazione dicome commissario e vicepresidente della nuova commissione Ue, la leader di FdI si rivolge direttamente a tutti i partiti augurandosi che "l'interesse nazionale prevalga su quello di parte", con un appoggio al ministro per gli Affari europei "senza distinguo e tentennamenti".

Consiglio europeo - la replica di Meloni al Senato : “Parte Pd favorevole a Fitto - fatevi sentire su socialisti” - “Sospese licenze esportazioni armi a Israele dal 7/10” In merito alla questione delle armi a Israele, Meloni ha poi precisato: “Abbiamo bloccato tutto dal 7 ottobre, mentre facciamo valutazioni caso per caso sulle vecchie licenze“. Noi dobbiamo applicare il principio della sussidiarietà. Noi dobbiamo da un lato lavorare per accrescere la competitività europea, dall’altra però quando abbiamo ... (Lapresse.it)

Migranti - Meloni in Senato ringrazia Salvini e attacca Sea Watch : “Vergognoso che definisca le guardie costiere ‘trafficanti’. Parole indegne” - Il riferimento è all’Ong Sea Watch, alla quale Meloni si rivolge direttamente poco dopo: “Considero vergognoso che l’organizzazione non governativa Sea Watch definisca le guardie costiere ‘i veri trafficanti di uomini’, volendo delegittimare tutte quelle degli Stati del nord Africa, e magari anche quella italiana, in modo da dare via libera agli scafisti che questa ONG descrive invece come ... (Ilfattoquotidiano.it)

Fitto - Israele - Unione europea - Ucraina : il discorso di Giorgia Meloni in Senato - In ogni caso, «ricordare e condannare con forza ciò che è accaduto il 7 ottobre 2023 è il presupposto di ogni azione politica da condurre per riportare la pace in Medio Oriente, perché sempre più le pur legittime critiche a Israele si mescolano con un giustificazionismo verso organizzazioni come Hamas ed Hezbollah e questo, piaccia o no, tradisce altro». (Lettera43.it)