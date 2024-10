Studenti rischiano il 7 in condotta per il ritardo a scuola. Ma la causa sono i mezzi pubblici (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli Studenti del liceo scientifico Frisi di Monza si trovano in una situazione critica a causa dei ritardi nell'arrivare a scuola, imputabili al trasporto pubblico locale. Le conseguenze vanno oltre il semplice richiamo da parte degli insegnanti, poiché gli alunni rischiano di vedersi assegnare un 7 in condotta, una valutazione che potrebbe avere impatti negativi sul loro percorso scolastico. L'articolo Studenti rischiano il 7 in condotta per il ritardo a scuola. Ma la causa sono i mezzi pubblici . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Glidel liceo scientifico Frisi di Monza si trovano in una situazione critica adei ritardi nell'arrivare a, imputabili al trasporto pubblico locale. Le conseguenze vanno oltre il semplice richiamo da parte degli insegnanti, poiché gli alunnidi vedersi assegnare un 7 in, una valutazione che potrebbe avere impatti negativi sul loro percorso scolastico. L'articoloil 7 inper il. Ma la

Dote scuola-merito : aperto il bando per gli studenti eccellenti della Lombardia - Torna la Dote Scuola - Merito, il contributo che Regione Lombardia destina agli studenti che nell'anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito brillanti risultati e finalizzato a sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o le spese di... (Sondriotoday.it)

Sporcano i bagni della scuola : "Saranno puliti da tre studenti estratti a sorte" - Destinata a far discutere la decisione di una dirigente scolastica di una scuola media dell’Appennino forlivese che stanca di trovare i bagni sporchi ha deciso di farli pulire a tre studenti estratti a sorte, uno per ogni anno di corso. "La nostra finalità è educativa", assicura la preside... (Today.it)

Bagni imbrattati a scuola : “Per pulire verranno estratti a sorte tre studenti” - Subire una punizione per un fatto non commesso solo perché estratti a sorte non ha alcuna funzione educativa, ricorda piuttosto il tristemente noto ‘punirne uno per educarne cento’ della rivoluzione culturale cinese. La preside aggiunge che valuta di “chiedere un contributo economico ai genitori per corrispondere lo straordinario ai collaboratori scolastici”. (Ilrestodelcarlino.it)