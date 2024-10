Liberoquotidiano.it - Stile di vita sano, Amway e Nutrilite a sostegno della Longevity Run di Roma

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ott. (Adnkronos Salute) - All'interno del VillaggioSalute, in occasioneRun 2024 di, evento dedicato all'importanza del benessere, organizzato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, saranno presenti, in uno stand dedicato, dal 19 al 20 ottobre,, e, rispettivamente, l'azienda leader nella vendita dimine e il brand di riferimento degli integratori alimentari distribuito in esclusiva da. La corsa, non competitiva e lunga 5 km - informa una nota - si svolgerà a, domenica 20 ottobre, all'internoMezza Maratona, con partenza alle 9.30 dal Circo Massimo.