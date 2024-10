Stellantis, Tavares non convince gli italiani: i dati del sentiment negativo (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole usate da Carlo Tavares l'11 ottobre per rispondere alla pioggia di domande, critiche e richieste dei parlamentari italiani non devono aver convinto molto gli italiani. Negli ultimi sette giorni la parola chiave Stellantis, usata nelle conversazioni digitali, ha raccolto un sentiment negativo dell'81,5%. A confermare questa tendenza è la nuova analisi di Instant Mood. Come si vede dalla linea temporale delle menzioni del termine, la quota in questione è cresciuta a dismisura dopo l'audizione parlamentare dell'amministratore delegato del gruppo. "Sento da parte vostra rabbia, un certo livore. Lo stesso atteggiamento che hanno i lavoratori. È una situazione molto difficile, ma i regolamenti non sono stati imposti da Stellantis. Non è corretto fare una grande insalata. Iltempo.it - Stellantis, Tavares non convince gli italiani: i dati del sentiment negativo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole usate da Carlol'11 ottobre per rispondere alla pioggia di domande, critiche e richieste dei parlamentarinon devono aver convinto molto gli. Negli ultimi sette giorni la parola chiave, usata nelle conversazioni digitali, ha raccolto undell'81,5%. A confermare questa tendenza è la nuova analisi di Instant Mood. Come si vede dalla linea temporale delle menzioni del termine, la quota in questione è cresciuta a dismisura dopo l'audizione parlamentare dell'amministratore delegato del gruppo. "Sento da parte vostra rabbia, un certo livore. Lo stesso atteggiamento che hanno i lavoratori. È una situazione molto difficile, ma i regolamenti non sono stati imposti da. Non è corretto fare una grande insalata.

Audizione Stellantis - Salvini : "Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa agli italiani" - Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana". L'ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. (Agenzia Vista) Milano, 12 ottobre 2024 "Il settore è in crisi anche anche per colpa sua. (Liberoquotidiano.it)

Salvini contro Tavares : "Stellantis si deve vergognare e scusarsi con gli italiani" - "L'automotive è in crisi anche per colpa sua, non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana" ha detto Salvini. "L'amministratore delegato e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai... (Today.it)

Stellantis - Tavares e gli incentivi all'automotive : "Non abbandoniamo l'Italia - chiediamo soldi per gli italiani" - Il problema sono i costi troppo alti in Italia, il 40% più alti di quelli che devono sostenere i nostri concorrenti. Ma non basta. » ha detto Carlos Tavares nell’audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e. «"Abbiamo un piano preciso che ho condiviso con i nostri partner, abbiamo assegnato nuovi prodotti a tutti gli stabilimenti italiani fino al 2030, in alcuni casi al 2033. (Gazzettadelsud.it)