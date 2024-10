Statale 36 e Olimpiadi 2024, servono opere alternative per evitare il caos: ma ci sono le condizioni per farle? (Di martedì 15 ottobre 2024) Lecco, 15 ottobre 2024 – Il tempo stringe e bisogna essere pragmatici. Il tema, sempre incandescente, è quello della viabilità, la viabilità nello specifico legata alle Olimpiadi invernali del 2026 che porteranno diverse gare in Alta Valtellina e “soprattutto sulle nostre fragili strade una moltitudine di turisti, vacanzieri e sportivi appassionati che tutto si aspettano tranne che di dover restare intrappolati in mega ingorghi ad ogni pioggia un po’ più abbondante del solito nel tragitto tra Lecco e Bormio”. Azzurri preoccupati A condividere le medesime preoccupazioni sono Elio Della Patrona, segretario Provinciale di Forza Italia a Sondrio e il suo omologo di Lecco Roberto Gagliardi. Ilgiorno.it - Statale 36 e Olimpiadi 2024, servono opere alternative per evitare il caos: ma ci sono le condizioni per farle? Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lecco, 15 ottobre– Il tempo stringe e bisogna essere pragmatici. Il tema, sempre incandescente, è quello della viabilità, la viabilità nello specifico legata alleinvernali del 2026 che porteranno diverse gare in Alta Valtellina e “soprattutto sulle nostre fragili strade una moltitudine di turisti, vacanzieri e sportivi appassionati che tutto si aspettano tranne che di dover restare intrappolati in mega ingorghi ad ogni pioggia un po’ più abbondante del solito nel tragitto tra Lecco e Bormio”. Azzurri preoccupati A condividere le medesime preoccupazioniElio Della Patrona, segretario Provinciale di Forza Italia a Sondrio e il suo omologo di Lecco Roberto Gagliardi.

