Ilrestodelcarlino.it - Sporcizia, chiuso bar ristorante in zona Fiera a Bologna e multa da 5mila euro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Sono due le attività a, dove la Polizia è dovuta intervenire con l’Ausl a causa di condizioni igieniche particolarmente gravi. Uno è un barin, in cui sono stati sequestrati diversi kg di cibo e che è stato; l’altro è una macelleria invia San Donato/Repubblica, sottoposta a prescrizioni da adottare per poter continuare l’attività. Nello specifico la settimana scorsa agenti del reparto di Polizia Commerciale e operatori dell’Unità Operativa Igiene e Alimenti Ausl si sono presentati verso l’ora di pranzo in un barina seguito di precedenti interventi e segnalazioni. Il locale è risultato in pessime condizioni igieniche, oltre alle gravi irregolarità riscontrate relative agli alimenti somministrati ai clienti.