Promozione giovani talenti, protocollo d’intesa tra Conservatorio e “Pascoli” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella prestigiosa cornice del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, si è svolta il 13 ottobre la cerimonia di firma di un importante protocollo d’intesa tra il Conservatorio e l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Benevento, dedicato alla Promozione e alla formazione dei giovani talenti musicali. Alla presenza dei docenti di strumenti musicali dell’Istituto “Giovanni Pascoli”, dei docenti del Conservatorio e di illustri rappresentanti del mondo musicale e scolastico, l’accordo è stato firmato dal Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, Angelo Melillo. Anteprima24.it - Promozione giovani talenti, protocollo d’intesa tra Conservatorio e “Pascoli” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella prestigiosa cornice deldi Musica “Nicola Sala” di Benevento, si è svolta il 13 ottobre la cerimonia di firma di un importantetra ile l’Istituto Comprensivo “Giovanni” di Benevento, dedicato allae alla formazione deimusicali. Alla presenza dei docenti di strumenti musicali dell’Istituto “Giovanni”, dei docenti dele di illustri rappresentanti del mondo musicale e scolastico, l’accordo è stato firmato dal Direttore del, M° Giuseppe Ilario, e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, Angelo Melillo.

