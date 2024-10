Popolazione sempre più anziana: fra dieci anni gli over 80 cresceranno del 20% (Di martedì 15 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale, e promuovere con forza le politiche per l’invecchiamento attivo: sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni, con quella lungimiranza che è mancata nel passato. La Trevisotoday.it - Popolazione sempre più anziana: fra dieci anni gli over 80 cresceranno del 20% Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale, e promue con forza le politiche per l’invecchiamento attivo: sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi, con quella lungimiranza che è mancata nel passato. La

