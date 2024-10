Gaeta.it - Pietro Labriola di Tim al convegno ComoLake 2024: critiche al settore telecomunicazioni in Italia

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, ha espresso la sua posizione critica riguardo al settore delle telecomunicazioni in Italia durante il convegno ComoLake 2024, tenutosi a Cernobbio. Il suo intervento ha suscitato l'attenzione per le valutazioni sul ritorno sugli investimenti e per l'importanza di avere regole uniformi per tutti gli operatori. Il contesto attuale del mercato delle telecomunicazioni in Italia è caratterizzato da sfide significative, che potrebbero compromettere la digitalizzazione del Paese. L'importanza della parità normativa nel mercato europeo Durante il suo intervento, Labriola ha sottolineato l'urgente necessità di creare operatori telefonici paneuropei che possano operare su un piano di parità.