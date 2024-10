Lanazione.it - Percorsi tra teatro e letteratura per educare gli studenti alla cultura di genere

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Ile laperle giovani generazionidi. L’associazionele Noidellescarpediverse ha rinnovato la collaborazione con il Pronto Donna - Centro Antiviolenza con l’obiettivo di promuovere una serie di incontri in scuole di diverso grado del territorio comunale per sensibilizzare sul tema delle pari opportunità, andando a promuovere la piena emancipazione a contrasto di stereotipi e discriminazioni. Il percorso, inserito all’interno del progetto “La violenza non ha età” sostenuto dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo, prenderà il via da mercoledì 16 ottobre con il primo appuntamento rivolto ai bambini e alle bambine della primaria della Chiassa Superiore.