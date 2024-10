Per valorizzare le mura storiche 341mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Comune di Pergola è fra gli 11 enti locali delle Marche ad aver ottenuto un finanziamento regionale per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche. Per la precisione, alla città dei Bronzi vanno 341.662,39 euro, su un totale di risorse erogate di 4milioni, che prevedono tra i beneficiari altre due realtà del provincia di Pesaro-Urbino: Sassocorvaro Auditore (500mila euro) e Piandimeleto (148.607,61). L’intervento si sviluppa lungo una porzione significativa della cinta muraria che risulta visibile già all’arrivo in città e che ne rappresenta uno degli elementi distintivi. Ilrestodelcarlino.it - Per valorizzare le mura storiche 341mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Comune di Pergola è fra gli 11 enti locali delle Marche ad aver ottenuto un finanziamento regionale per il recupero e la valorizzazione delle. Per la precisione, alla città dei Bronzi vanno 341.662,39, su un totale di risorse erogate di 4milioni, che prevedono tra i beneficiari altre due realtà del provincia di Pesaro-Urbino: Sassocorvaro Auditore (500mila) e Piandimeleto (148.607,61). L’intervento si sviluppa lungo una porzione significativa della cintaria che risulta visibile già all’arrivo in città e che ne rappresenta uno degli elementi distintivi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tour delle mura storiche di Treviso - Partecipa a questo esclusivo tour delle mura storiche di Treviso, scoprirai che la città nasconde un lato sotterraneo poco conosciuto ai più! La nostra visita di Treviso è guidata da Valentina, una guida professionista del territorio con la collaborazione dell'associazione Treviso Sotterranea. (Trevisotoday.it)

Maltempo : a Fano situazione regolare - nel circondario frane - esondazioni e mura storiche crollate - In particolare via Leopardi che ha una piccola frana all’uscita del Cairo; sul tratto che riguarda la zona del Mondrigo altre piccole criticità e via Grignano e via dei Pozzi sono attenzionate. "Si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti ed effettuare solo quelli strettamente necessari" ricorda il sindaco di Fano Luca Serfilippi. (Ilrestodelcarlino.it)

Mura storiche - il comune cerca fondi - Nell’atto comunale viene anche messa in chiaro l’importanza di un intervento del genere, che si incastona nel percorso storico, culturale e museale già presente al ‘vecchio incasato’, partito con le favolose scoperte di oltre 10 anni fa in merito alla domus romana, proseguito con la creazione del circuito culturale di cui fa parte il Museo del Mare, e di conseguenza la Pinacoteca del Mare, il ... (Ilrestodelcarlino.it)