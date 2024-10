Superguidatv.it - Paolo Bonolis su Instagram con Sonia Bruganelli e i loro figli: “Tutto il resto è noia” citando Franco Califano. Poi spiega: “Pensiero mio non di chi cura i social”

(Di martedì 15 ottobre 2024), noto conduttore televisivo e volto amato dal grande pubblico della tv italiana, nelle scorse ore ha condiviso un post sul suo accountcon un messaggio speciale dedicato alla sua famiglia. Il post è accompagnato da una foto che ritrae il volto di Mediaset accanto ai suoi trepiù piccoli e alla sua ormai ex moglie, impegnata in queste settimane come ballerina nel noto programma di Rai Uno Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.è noto per non essere molo attivo sui, in più interviste ha sempre dichiarato di non amare troppo l’utilizzo smisurato del telefonino e dei, ribadendo più volte che la vita vera è fuori dagli smartphone e dainetwork. Questa volta però il conduttore di Avanti Un Altro, ha voluto condividere con i suoi tanti follower un momento di riflessione.