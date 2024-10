Calciomercato.it - Ora l’emergenza è totale, UFFICIALE: deve operarsi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Emergenzaper il club dopo l’ultimo infortunio: è costretto a fermarsi e sarà operato tra qualche giorno Un infortunio dopo l’altro: in Serie A, ma anche negli altri campionati, sembra non esserci pace e giorno dopo giorno sono diversi i calciatori che ‘cadono’ sotto i colpi anche di un calendario sempre più serrato. Pallone Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itA farne le spese un po’ tutte le squadre, anche se qualcuno sembra dover pagare pegno alla dea bendata. È il caso, ad esempio, del Genoa che nelle ultime settimane ha vissuto momenti particolarmente complicati e perso diversi giocatori. L’infortunio più grave è stato quello di Malinovskyi che, a causa della frattura del perone, non tornerà in campo prima di aprile 2025.