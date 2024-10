Nuovi controlli: una telecamera ogni 180 abitanti (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 24 le nuove telecamere di videosorveglianza in arrivo a Lecco, grazie al finanziamento di 270mila euro che il Comune ha ottenuto dal Ministero dell’Interno. È stato annunciato ieri mattina durante la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i risultati operativi della Polizia locale, nel periodo estivo, da luglio a settembre. All’incontro, a cui erano presenti anche il sindaco Mauro Gattinoni e la comandante della Polizia Locale Monica Porta, il vicesindaco Simona Piazza ha annunciato l’arrivo dei Nuovi impianti, grazie ai 90mila euro che arriveranno da Roma, per il progetto "Eyes on Lecco". Andranno a integrare le alle 215 telecamere già attive sul territorio, per creare una struttura di osservazione innovativa, il cui valore è di 180 mila euro, suddivisi in parti uguali tra Comune e Ministero. Ilgiorno.it - Nuovi controlli: una telecamera ogni 180 abitanti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 24 le nuove telecamere di videosorveglianza in arrivo a Lecco, grazie al finanziamento di 270mila euro che il Comune ha ottenuto dal Ministero dell’Interno. È stato annunciato ieri mattina durante la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i risultati operativi della Polizia locale, nel periodo estivo, da luglio a settembre. All’incontro, a cui erano presenti anche il sindaco Mauro Gattinoni e la comandante della Polizia Locale Monica Porta, il vicesindaco Simona Piazza ha annunciato l’arrivo deiimpianti, grazie ai 90mila euro che arriveranno da Roma, per il progetto "Eyes on Lecco". Andranno a integrare le alle 215 telecamere già attive sul territorio, per creare una struttura di osservazione innovativa, il cui valore è di 180 mila euro, suddivisi in parti uguali tra Comune e Ministero.

