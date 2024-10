Nuovi alberi per abbellire l'area verde di 2mila metri quadrati (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono iniziati i lavori di piantumazione di diversi tipi di alberi su due aree interne al Parco “Quadrifoglio” che saranno destinate ad uso pubblico così come previsto dal PUA (Piano Urbanistico Attuativo) approvato, nel 2017, dal Collegio commissariale nominato dal Ministero degli Interni alla Casertanews.it - Nuovi alberi per abbellire l'area verde di 2mila metri quadrati Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono iniziati i lavori di piantumazione di diversi tipi disu due aree interne al Parco “Quadrifoglio” che saranno destinate ad uso pubblico così come previsto dal PUA (Piano Urbanistico Attuativo) approvato, nel 2017, dal Collegio commissariale nominato dal Ministero degli Interni alla

Il maxi piano del Comune sul verde : "Pianteremo 700 nuovi alberi" - Intorno a ogni pianta verranno posizionati tre pali tutori a supporto delle fasi iniziali del suo sviluppo. . Per il fusto, infine, è prevista una protezione "per evitare lo scottamento della sottile corteccia delle giovani piante". Tra le piante selezionate dal Comune troviamo al primo posto, come numero, il platano, poi il tiglio, il gruppo delle specie quercine (Farnia, Sughera, Leccio, ... (Lanazione.it)

Palazzo Vecchio : "Entro l'autunno pianteremo 700 nuovi alberi" - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Palazzo Vecchio annuncia un "maxi piano" che porterà, "entro al fine dell’autunno, ad avere oltre 700 nuovi alberi in città". Con due appalti inseriti nel piano triennale degli investimenti, annuncia l'amministrazione, "è previsto un... (Firenzetoday.it)

Nuovi alberi su Viale Marconi - Questi nuovi alberi, oltre. Dopo le piantumazioni di diverse specie arboree allo Scalo, su Viale Marconi sono stati rimossi i vecchi Prunus, ormai giunti a fine ciclo vitale, e sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie. . . Continua il programma di riforestazione per la città di Frosinone. (Frosinonetoday.it)