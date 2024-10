Nargi: “Il mio unico obiettivo è il buon governo di Avellino“ (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il mio unico obiettivo è lavorare quotidianamente per il buon governo di Avellino. Sento piena e totale la responsabilità di amministrare al meglio la nostra Città e non ho altra preoccupazione. Anche per questo, ai consiglieri comunali rivolgo un sincero invito a rasserenare gli animi, evitando che una vicenda amministrativa già chiarita, quale quella relativa all’elezione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, possa rallentare l’azione della nostra Amministrazione o incidere negativamente su di essa”. E’ quanto dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, in riferimento alla nota diramata dai gruppi di maggioranza “Davvero” e “Viva la Libertà” ed al dibattito che ne è scaturito su alcuni organi di informazione nelle ultime ore. Anteprima24.it - Nargi: “Il mio unico obiettivo è il buon governo di Avellino“ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il mioè lavorare quotidianamente per ildi. Sento piena e totale la responsabilità di amministrare al meglio la nostra Città e non ho altra preoccupazione. Anche per questo, ai consiglieri comunali rivolgo un sincero invito a rasserenare gli animi, evitando che una vicenda amministrativa già chiarita, quale quella relativa all’elezione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, possa rallentare l’azione della nostra Amministrazione o incidere negativamente su di essa”. E’ quanto dichiara il Sindaco di, Laura, in riferimento alla nota diramata dai gruppi di maggioranza “Davvero” e “Viva la Libertà” ed al dibattito che ne è scaturito su alcuni organi di informazione nelle ultime ore.

