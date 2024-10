Milano, “Non aprire quella porta, si cade nel vuoto”: la denuncia della Cgil sulla nuova stazione della metro (Di martedì 15 ottobre 2024) “Non aprire. Caduta nel vuoto.” Queste parole, scritte con un pennarello su una porta della nuova stazione Sant’Ambrogio della linea M4, hanno sollevato preoccupazioni tra i lavoratori. Dietro quella porta, si apre un vuoto di diversi metri. Il pericolo è stato denunciato dal Comitato iscritti della Filt Cgil, che ha condiviso un video e un volantino per mettere in guardia i dipendenti dell’Atm, subentrata nella gestione del metrò.Leggi anche: Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti gravi Fermata metro appena inaugurata La stazione è stata inaugurata sabato, ma il sindacato accusa subito diverse carenze. “Stazioni sporche, aria irrespirabile per via della polvere, scale mobili ferme e ascensori che bloccano i passeggeri al loro interno”, scrive la Filt Cgil. E non è tutto. Thesocialpost.it - Milano, “Non aprire quella porta, si cade nel vuoto”: la denuncia della Cgil sulla nuova stazione della metro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Non. Caduta nel.” Queste parole, scritte con un pennarello su unaSant’Ambrogiolinea M4, hanno sollevato preoccupazioni tra i lavoratori. Dietro, si apre undi diversi metri. Il pericolo è statoto dal Comitato iscrittiFilt, che ha condiviso un video e un volantino per mettere in guardia i dipendenti dell’Atm, subentrata nella gestione del metrò.Leggi anche: Roma, ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai: un morto e due feriti gravi Fermataappena inaugurata Laè stata inaugurata sabato, ma il sindacato accusa subito diverse carenze. “Stazioni sporche, aria irrespirabile per viapolvere, scale mobili ferme e ascensori che bloccano i passeggeri al loro interno”, scrive la Filt. E non è tutto.

