Migranti, Meloni in Senato ringrazia Salvini e attacca Sea Watch: “Vergognoso che definisca le guardie costiere ‘trafficanti’. Parole indegne” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sono orgogliosa che l’Italia sia diventata”, sul tema dei Migranti, “un modello da seguire. Ho accolto con grande soddisfazione – ha detto tra l’altro – l’attenzione che, in questi mesi e in queste settimane, diversi esponenti di governi europei ed extraeuropei, di diverso colore politico – Francia, Germania, Svezia, Regno Unito, solo per citarne alcuni – hanno riservato alle nostre politiche, a riprova del pragmatismo e dell’efficacia che hanno segnato la nostra azione in materia di contrasto all’immigrazione illegale”. Così Giorgia Meloni in un passaggio delle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Ilfattoquotidiano.it - Migranti, Meloni in Senato ringrazia Salvini e attacca Sea Watch: “Vergognoso che definisca le guardie costiere ‘trafficanti’. Parole indegne” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sono orgogliosa che l’Italia sia diventata”, sul tema dei, “un modello da seguire. Ho accolto con grande soddisfazione – ha detto tra l’altro – l’attenzione che, in questi mesi e in queste settimane, diversi esponenti di governi europei ed extraeuropei, di diverso colore politico – Francia, Germania, Svezia, Regno Unito, solo per citarne alcuni – hanno riservato alle nostre politiche, a riprova del pragmatismo e dell’efficacia che hanno segnato la nostra azione in materia di contrasto all’immigrazione illegale”. Così Giorgiain un passaggio delle sue comunicazioni alin vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì.

