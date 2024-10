Agi.it - Mbappé indagato per stupro. Lui: "Sono vittima di fake news"

(Di martedì 15 ottobre 2024) (AGI/AFP) - Stoccolma, 15 ott. - E' in corso un'indagine per "" su quanto accaduto nel centro di Stoccolma dopo la visita di Kylian Mbappe' e del suo entourage, ha confermato la procura svedese, senza fare nomi, in risposta alle notizie di stampa che prendevano di mira il giocatore. "In seguito alla pubblicazione da parte dei media (di informazioni su un) presuntoa Stoccolma, la procura puo' confermare che la polizia ha ricevuto una denuncia di" e che "e' in corso un'indagine", ha dichiarato la procura in un comunicato. Il fatto e' avvenuto giovedi' 10 ottobre in un hotel del centro citta'. Secondo quanto riportato da Aftonbladet ed Expressen, Kylian Mbappe' e' oggetto di un'indagine perdopo aver trascorso due giorni a Stoccolma con il suo entourage.