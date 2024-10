Massimo Mauro: «Troppe partite, troppi soldi. Anche una volta c’erano gli infortuni. Giocare è meglio di allenarsi» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Massimo Mauro, ex calciatore e ora opinionista sportivo, in controtendenza sulla questione dei calendari intasati Massimo Mauro ha giocato in Serie A con Zico, Platini e Maradona. Oggi è un opinionista affermato e interviene su La Repubblica sul tema del momento: si gioca troppo? Le sue sono idee in controtendenza e come Calcionews24.com - Massimo Mauro: «Troppe partite, troppi soldi. Anche una volta c’erano gli infortuni. Giocare è meglio di allenarsi» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di, ex calciatore e ora opinionista sportivo, in controtendenza sulla questione dei calendari intasatiha giocato in Serie A con Zico, Platini e Maradona. Oggi è un opinionista affermato e interviene su La Repubblica sul tema del momento: si gioca troppo? Le sue sono idee in controtendenza e come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Var è gestito da chi non sa nulla di sport. Il calcio in mano al populismo - è la fine (Massimo Mauro) - Ben venga il Var quando serve a correggere sviste clamorose, ma basta con le regolette create a tavolino e applicate in maniera stupida. Il calcio in mano al populismo, è la fine (Massimo Mauro) Massimo Mauro su Repubblica scrive del Var: Se metti il grande fratello in campo peggiori tutto, perché questo è finzione e non verità. (Ilnapolista.it)

La prima volta di Conte al Maradona. Massimo Mauro : “Era l’uomo giusto per la Juve - lo sarà per il Napoli” - Chi lo conosce bene assicura che non ci penserà molto. Giusto una manciata di secondi da lasciare scorrere velocemente nella mente con immagini e flash che si susseguono in rapida sequenza. Un rias... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)