L’ultimo cappellaio di Monza | Siamo dei sopravvissuti

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Mi chiamo Fabrizio Vimercati, sono nato ae sono un. Lavoro nell’azienda di famiglia, fondata nell’autunno del 1953 da mio nonno Gabriele e suo fratello Giulio, rispettivamente classe 1910 e 1915. Produciamo artigianalmente, usando le tecniche ed i metodi di un tempo, preziosi copricapo in feltro, prestando cura e attenzione alle nuove esigenze della moda e del mercato". Così si presenta Fabrizio Vimercati, terza generazione della Vimercati Hats, aziende monzese, ultima della Lombardia e fra le pochissime in Italia che ancora produce cappelli artigianalmente. "dei– racconta – Un tempo in Brianza c’era un grande indotto attorno al mondo del cappello. C’erano le aziende che producevano i macchinari, parti di cappello e fodere. Un produttore monzese storico faceva le fasce in pelle interne, esportate in Italia e nel mondo.